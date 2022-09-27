Ліга націй

Бомбардирський рекорд утримує Уейн Руні.

Учора у матчі шостого туру Ліги націй збірна Англії поділила очки з Німеччиною, зігравши внічию – 3:3.

Один із голів у складі команди Гарета Саутгейта забив нападник Тоттенгема Гаррі Кейн, для якого це був 51 забитий м'яч у футболці збірної Англії.

За інформацією прес-служби "трьох левів", Кейну залишилося забити два голи, щоб зрівнятися з рекордсменом Уейном Руні.

При цьому наголошується, що Руні відіграв за національну команду 120 матчів, а на рахунку Кейна – 75 поєдинків.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Німеччина.