Англія

Прес-конференція головного тренера "лисиць" після гри з Ноттінгем Форест.

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс прокоментував розгромну перемогу своєї команди у матчі проти Ноттінгем Форест (4:0).

Зазначимо, що після гри чемпіони Англії-2016 зуміли піднятися з останнього місця, зрівнявшись зі своїми суперниками по поєдинку.

"Велика подяка вболівальникам, тому що нам була потрібна їхня підтримка. Вони були з командою, це був блискучий вечір для вболівальників і гравців. Гра була інтенсивною з самого стартового свистка. У нас було бажання виграти м’яч, а потім ми зіграли у фантастичний футбол і забили кілька чудових голів. Це була справді добра ніч для нас".

Північноірландський фахівець також сказав, що перерва на збірні зіграла на руку "лисицям".

"Я відчув, що міжнародна пауза дала нам шанс перезавантажитися. Це літо, а потім перші сім ігор були важкими для нас. Пауза на збірні нам шанс перезавантажитися та зосередитися, і ми знали, що це буде величезна гра не лише з точки зору кількості очок та продуктивності, але й для вболівальників, тому що в минулому сезоні ми їх підвели. Ми компенсували прогаяне це сьогодні ввечері. Вони пишатимуться командою, чотирма голами та переможним матчем".

Далі 49-річний спеціаліст прокоментував гру Джеймса Медіссона, який відзначився дублем.

"Він один із найкращих гравців країни. Дуже шкода, що він не може продемонструвати це на найвищому міжнародному рівні, тому я можу тільки молитися за нього, щоб він отримав можливість принаймні потрапити до збірної Англії. Мати такого гравця — це фантастика.

Тепер пріоритет буде на нарощуванні імпульсу та підйомі у таблиці. У наступному турі ми поїдемо на стадіон Віталіті, щоб зустрітися з Борнмутом наступними вихідними. Це дуже важливо. Ми завжди відчували, що ця серія ігор дасть нам шанс знову закріпитися у лізі. Це хороший початок для нас, але попереду багато роботи, і ми зосередимося на Борнмуті" — закінчив Роджерс.

Нагадаємо, у разі поразки у матчі з "лісниками", Роджерс міг бути звільнений з Лестера.