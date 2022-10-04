Англія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу чемпіонату Англіі-2022/23.

Дев'ятий тур АПЛ завершився у понеділок матчем між Лестером і Ноттінгем Форест.

На своєму полі "лисиці" не залишили "лісникам" жодних шансів, здолавши їх із рахунком 4:0. Тим самим Лестер здобув першу перемогу у сезоні.

Таким чином команда Брендана Роджерса обійшла новачка цього сезону за додатковими показниками, зрівнявшись із нею за очками. В обох колективів наразі по 4 пункти.

Огляд матчу:





Лестер — Ноттінгем Форест 4:0

Голи: Меддісон, 25, 35, Барнс, 27, Дака, 73.

Лестер: Ворд — Джастін, Фас, Еванс, Кастань — Ндіді (Сумаре, 46) — Барнс, Дьюзбері-Голл, Тілеманс (Прат, 80), Меддісон (Олбрайтон, 85) — Варді (Дака, 62).

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Лоді, МакКенна, Кук, Вільямс (Ор'є, 46) — Лінгард (Мангаля, 69), Куяте (Фройлер, 46), О'Браєн (Єйтс, 46), Гіббс-Вайт — Авонії (Бонавентуре, 62), Джонсон.

Попередження: Сумаре, Меддісон — Вільямс, Куяте, Лінгард, Кук.