Англія

Завершився заключний матч дев'ятого туру АПЛ.

У заключному матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Лестер на своєму полі впевнено обіграв Ноттінгем Форест (4:0).

У складі "лис" результативними ударами відзначилися Барнс, Дака та Меддісон, який оформив дубль.

Для Лестера це перша перемога у сезоні та "лисиці" піднялися на 19 місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши чотири очки. У "лісників" ті ж чотири бали та останнє місце.

Лестер — Ноттінгем Форест 4:0

Голи: Меддісон, 25, 35, Барнс, 27, Дака, 73.

Лестер: Ворд — Джастін, Фас, Еванс, Кастань — Ндіді (Сумаре, 46) — Барнс, Дьюзбері-Голл, Тілеманс (Прат, 80), Меддісон (Олбрайтон, 85) — Варді (Дака, 62).

Ноттінгем Форест: Гендерсон — Лоді, МакКенна, Кук, Вільямс (Ор'є, 46) — Лінгард (Мангаля, 69), Куяте (Фройлер, 46), О'Браєн (Єйтс, 46), Гіббс-Вайт — Авонії (Бонавентуре, 62), Джонсон.

Попередження: Сумаре, Меддісон — Вільямс, Куяте, Лінгард, Кук.