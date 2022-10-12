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Football.ua визначить найкращого футболіста світу за власною версією.

За тиждень до вручення Золотого м'яча-2022, Football.ua запропонував своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією. Голосування відбуватиметься у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи – по прізвищу за алфавітом.

Голосування в кожній групі триватиме рівно добу – він 9 ранку до 9 ранку наступного дня. До наступного раунду виходять футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах. Далі – півфінал з 9 кандидатами, що триватиме дві доби – з ранку четверга до ранку суботи.

Тоді ж, ми запускаємо фінальне голосування, якому братимуть участь футболісти, що зайняли перші три місця в півфінальному голосуванні. Фінал триватиме протягом уїк-енду, в понеділок, 17 жовтня, зранку ми оголосимо ім'я володаря ЗМ за версією наших читачів, а ввечері того ж дня, дізнаємося чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football. Голосування в першій і другій групах відбулося вчора і позавчора відповідно. Ось календар раундів, що залишилися:

Група перша – 10.10.22; 09:00 – 11.10.22; 09:00

Група друга – 11.10.22; 09:00 – 12.10.22; 09:00

Група третя – 12.10.22; 09:00 – 13.10.22; 09:00

Півфінал – 13.10.22; 09:00 – 15.10.22; 09:00

Фінал – 15.10.22; 09:00 – 17.10.22; 09:00

Наголошуємо, що метою конкурсу є не прогноз того, хто отримає Золотий м'яч, а визначення думки наших читачів. Тому, питання в опитуванні звучить не "Хто отримає Золотий м'яч", а "Хто, на вашу думку, має отримати Золотий м'яч"? Просимо голосувати виходячи саме з цього принципу.

Отож, починаємо голосування в третій групі!

Лука Модрич

Вік: 37

Клуб: Реал

Збірна: Хорватія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Іспанії, володар Суперкубка Іспанії, переможець ЛЧ, володар Суперкубка УЕФА, увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22

Коментар: Володар Золотого м'яча 2018 року у свої 37 все ще знаходиться у прекрасній формі і без особливих проблем грає на топ-рівні – здобуваючи трофеї та входячи у різноманітні символічні збірні. Не дарма Реал хоче продовжити з Модрічем контракт. Щоб знову стати реальним претендентом за ЗМ, Модричу вочевидь треба буде ще раз витягнути Хорватію у фінал чемпіонату світу. Втім, дивлячись за його грою, це не здається такою вже фантастикою…

Крістофер Нкунку

Вік: 24

Клуб: РБ Лейпциг

Збірна: Франція

Досягнення у 2022 році: володар Кубка Німеччини, гравець сезону в Бундеслізі

Коментар: Перехід з ПСЖ до Лейпцига три роки тому, якщо й став для Нкунку кроком назад – то лише для того, щоб зробити кілька кроків вперед. Завдяки регулярній ігровій практиці на високому рівні, за ці роки Нкунку перетворився на одного з найсильніших захисників світу. Усе йде до того, що наступний сезон Нкунку розпочне у футболці Челсі. І у нього є всі шанси зібрати вражаючу колекцію трофеїв за наступні років 10.

Дарвін Нуньєс

Вік: 27

Клуб: Бенфіка/Ліверпуль

Збірна: Уругвай

Досягнення у 2022 році: кращий бомбардир чемпіонату Португалії, кращий гравець чемпіонату Португалії, володар Суперкубка Англії

Коментар: Уругвайський форвард Дарвін Нуньєс чудово розкрив свій талант за два роки в Бенфіці і цього літа справедливо пішов на підвищення. За Нуньєса боролися Реал та Ліверпуль і зрештою форвард одягнув червону футболку мерсисайдців. Перші місяці Нуньєса в Ліверпулі склалися неоднозначно. Після красивого голу в дебютному матчі в АПЛ, була пряма червона картка та двомісячна суха серія. Якщо Нуньєс хоче й надалі потрапляти в число номінантів на ЗМ – йому треба терміново поправляти свою гру в Ліверпулі.

Кріштіану Роналду

Вік: 37

Клуб: Манчестер Юнайтед

Збірна: Португалія

Досягнення у 2022 році: кращий гравець року в МЮ, гравець місяця в АПЛ в квітні 2022 року

Коментар: Останній рік для п'ятикратного володаря Золотого м'яча був, м'яко кажучи, не найяскравішим. Роналду конфліктував з тренерами, хотів покинути МЮ (втративши весь свій авторитет у вболівальників), та й гру показував – не те щоб погану, але й не настільки яскраву, як очікують від гравця такого рівня. Як результат – уже в найближчому майбутньому Роналду може перейти в Галатасарай. Тому, саме потрапляння Роналду в число номінантів – уже досягнення. Тим паче, його головний конкурент, Ліонель Мессі, опинився поза цим списком…

Антоніо Рюдігер

Вік: 29

Клуб: Челсі/Реал

Збірна: Німеччина

Досягнення у 2022 році: увійшов у символічну збірну ЛЧ 21/22 , володар Суперкубка УЕФА

Коментар: Лідер захисту Челсі останніх років цього літа отримав заслужене підвищення, перейшовши в мадридський Реал. Поки що для Рюдігера в Реалі все складається дуже непогано і цілком можливо, що німець проведе в Мадриді ще 5-6 років, поповнивши свою, й без того небідну колекцію, багатьма новими трофеями.

Мохаммед Салах

Вік: 30

Клуб: Ліверпуль

Збірна: Єгипет

Досягнення у 2022 році: володар Кубка Англії, володар Кубка футбольної ліги Англії, володар Суперкубка Англії, кращий бомбардир АПЛ

Коментар: Мохаммеда Салаха сміливо можна назвати одним з найсильніших форвардів планети останніх років. Красномовний факт – за останні 4 роки, Салах тричі ставав кращим бомбардиром АПЛ. За талантом, індивідуальними і командними трофеями та стабільністю рівня гри він цілком може претендувати на Золотий м'яч. Мабуть, так було б і цього року, якби Ліверпуль виграв ЛЧ. Без цього – на жаль, реально претендувати важко.

Бернарду Сілва

Вік: 28

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Португалія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Англії

Коментар: Ще один представник прекрасного Манчестер Сіті серед номінантів на Золотий м'яч. Бернарду Сілва є беззаперечним лідером півзахисту МС останніх років та одним з найталановитіших португальських гравців. Номінація Бернарду Сілви на ЗМ цілком заслужена, але реальних шансів на перемогу обмаль.

Сон Хин Мін

Вік: 30

Клуб: Тотенгем

Збірна: Республіка Корея

Досягнення у 2022 році: кращий бомбардир АПЛ

Коментар: Говорячи про Сон Хин Міна, можемо повторити все те що говорили про Гарі Кейна – за талантом та рівнем гри цей гравець може претендувати на ЗМ. Але без трофеїв – це неможливо. Сону уже 30 і його головна ігрова "фішка" – швидкість, почне спадати з кожним роком. Чи зможе Сон знову стати кращим бомбардиром АПЛ і наскільки довго взагалі зможе грати на нинішньому рівні – питання. А ще більше питання – чи зможе взяти трофей, залишаючись в Тотенхемі?

Фабіньо

Вік: 28

Клуб: Ліверпуль

Збірна: Бразилія

Досягнення у 2022 році: володар Кубка Англії, володар Кубка футбольної Ліги Англії, володар Суперкубка Англії

Коментар: Фабіньо проводить уже п'ятий сезон за Ліверпуль і став за цей час одним з безумовно основних гравців, та лідерів мерсисайдців. Для гравця такої позиції реально претендувати за ЗМ майже неможливо, тому сама номінація для Фабіньо – уже серйозне досягнення.

Філ Фоден

Вік: 22

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Англія

Досягнення у 2022 році: чемпіон Англії

Коментар: Для молодого вихованця клубу, потрапити у настільки зірковий (і що не менш важливо – стабільний та зіграний) склад команди, як у Манчестер Сіті – завдання надважке. Філу Фодену, завдяки таланту та праці, це зробити вдалося. Потрапляння в число номінантів на ЗМ для молодого гравця – звісно, аванс. Проте, аванс цілком заслужений та справедливий.

Олександр Шевченко, Football.ua