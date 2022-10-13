У пріоритетах італійця — залишитися у Лондоні.
Жоржиньйо, Getty Images
13 жовтня 2022, 16:18
Агент півзахисника Челсі Жоржиньйо Жоау Сантос прокоментував подальшу долю італійського футболіста.
"Його контракт закінчується у червні (2023 року — Прим.), але нашим пріоритетом є переговори з Челсі, тому ми ведемо їх".
Також Сантос не оминув увагою чутки про можливий перехід хавбека до Барселони, які раніше необережно поширив сам агент.
"Барселона? Може, я говорив про нього, а може, про інших гравців… Я був там, а також у Мадриді, Ліоні, Валенсії — це моя робота" — підсумував Сантос.
У нинішньому сезоні 30-річний натуралізований бразилець провів у складі "синіх" 12 матчів, забив 2 м'ячі (обидва з пенальті) і не відзначився жодною гольовою передачею.
У вівторок Жоржиньйо забив у ворота Мілана.