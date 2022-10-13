Англія

У пріоритетах італійця — залишитися у Лондоні.

Агент півзахисника Челсі Жоржиньйо Жоау Сантос прокоментував подальшу долю італійського футболіста.

"Його контракт закінчується у червні (2023 року — Прим.), але нашим пріоритетом є переговори з Челсі, тому ми ведемо їх".

Також Сантос не оминув увагою чутки про можливий перехід хавбека до Барселони, які раніше необережно поширив сам агент.

"Барселона? Може, я говорив про нього, а може, про інших гравців… Я був там, а також у Мадриді, Ліоні, Валенсії — це моя робота" — підсумував Сантос.

У нинішньому сезоні 30-річний натуралізований бразилець провів у складі "синіх" 12 матчів, забив 2 м'ячі (обидва з пенальті) і не відзначився жодною гольовою передачею.

У вівторок Жоржиньйо забив у ворота Мілана.