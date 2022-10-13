Англія

Цінник на Андрея Сантоса — вельми високий.

Ньюкасл давно слідкує за 18-річним бразильським центральним хавбеком Васко да Гама Андреєм Сантосом, повідомляє відомий журналіст Фабріціо Романо. З агентами футболіста у клубу доволі хороші стосунки.

В англійців є велике бажання здійснити трансфер, проте угода досі не досягнута. За інформацією Романо, юний талант коштуватиме майбутнім покупцям не менше 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що "сороки" готові запропонувати 50 мільйонів за Михайла Мудрика.