Англія

Нігерієць залишиться на Мерсисайді на довший термін.

Головний тренер Евертона Френк Лемпард підтвердив, що Евертон веде перемовини з приводу нового контракту 26-річного атакувального гравця Алекса Івобі.

Відзначимо, що нинішня угода нігерійця з "ірисками" спливає наприкінці червня 2024 року. Прот потенційний термін дії нової наразі не повідомляється.

У сезоні-2022/23 Івобі з'явився на полі 9 разів, забив 1 м'яч і віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, у минулому турі Алекс відзначився у воротах Манчестер Юнайтед. Попри це, команда Віталія Миколенка програла з рахунком 1:2.