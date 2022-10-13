ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник Евертона розповів про буденне життя в англійському колективі.

Збірна України на початку червня поступилась національній команді Уельсу в фінальному раунді плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2022 в Катарі, через що буде змушена пропустити перший в історії зимній всесвітній форум.

Захисник "синьо-жовтих" Віталій Миколенко кілька місяців по тому після тієї невдачі розповів про відчуття в роздягальні на завершення матчу в Кардіффі.

"Що ми відчували в збірній, коли не потрапили до чемпіонату світу-2022 в Катарі? Я не можу це пояснити. Це потрібно було відчувати всередині колективу. Для багатьох це був останній шанс потрапити до чемпіонату світу. Я бачив, як хлопці були розлючені. Це було дуже важко.

Але ми дивимось уперед. Далі в нас відбіркові матчі до чемпіонату Європи-2024. Будемо працювати над тим, аби туди потрапити", — заявив український виконавець.

У кваліфікації до Євро-2024 Україна зіграє в групі проти фіналістів та переможців минулорічного турніру, Англії та Італії відповідно, а також Північної Македонії та Мальти.