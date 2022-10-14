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Манчестер Юнайтед - Омонія, Getty Images
14 жовтня 2022, 10:24
У четвертому турі групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на своєму полі мінімально обіграв Омонію (1:0).
Єдиний та переможний гол був забитий на третій компенсованій хвилині, а його автором став Скотт Мактоміней.
Огляд матчу
Манчестер Юнайтед - Омонія 1:0
Гол: Мактоміней, 90+3.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Маласіа (Шоу, 60) – Каземіро (Мактоміней, 81), Фред (Еріксен, 70) – Бруну Фернандеш, Рашфорд, Антоні (Санчо, 60) – Роналду.
Омонія: Узохо — Меттьюз (Псалтіс, 65), Юсте, Ланг, Мілетіч — Кіцос, Кассама (Діскеруд, 86), Харалампус (Папуліс, 74) — Панайоту, Бруно (Лоїзу, 74), Какуліс (Ансарифард, 69).
Джерело: MEGOGO