Ліга Європи

До вашої уваги — найкращі моменти матчу Ліги Європи.

У четвертому турі групового етапу Ліги Європи Манчестер Юнайтед на своєму полі мінімально обіграв Омонію (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий на третій компенсованій хвилині, а його автором став Скотт Мактоміней.

Огляд матчу

Манчестер Юнайтед - Омонія 1:0

Гол: Мактоміней, 90+3.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Лінделеф, Мартінес, Маласіа (Шоу, 60) – Каземіро (Мактоміней, 81), Фред (Еріксен, 70) – Бруну Фернандеш, Рашфорд, Антоні (Санчо, 60) – Роналду.

Омонія: Узохо — Меттьюз (Псалтіс, 65), Юсте, Ланг, Мілетіч — Кіцос, Кассама (Діскеруд, 86), Харалампус (Папуліс, 74) — Панайоту, Бруно (Лоїзу, 74), Какуліс (Ансарифард, 69).

Джерело: MEGOGO