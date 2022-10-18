Англія

Португалець травмувався у матчі проти Манчестер Сіті.

Вінгер Ліверпуля Діогу Жота не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах, а також не зіграє за збірну Португалії на майбутньому ЧС-2022 у Катарі. Про це повідомляє Liverpool Echo.

Нагадаємо, 25-річний португалець отримав травму у матчі АПЛ проти Манчестер Сіті (1:0). На 90 хвилині футболіста забрали з поля на ношах.

За словами головного тренера "червоних" Юргена Клоппа, у Жоти серйозні проблеми з литковим м'язом. Йому не буде потрібна операція, але відновлення займе тривалий період часу.

Зазначимо, що Жота пропустив стартову частину сезону через травму. Вперше він зіграв на початку вересня і з того часу провів вісім матчів, віддавши вісім гольових передач.