Англія

Португалець, проте, посів 20 сходинку.

Нападник збірної Португалії та Манчестер Юнайтед посів 20 місце у фінальному голосуванні за нагороду Золотий м'яч-2022.

Проте, після того, як видання France Football опублікувало усі результати, стало відомо, що за Роналду не віддав голос жоден з респондентів.

Його фінальне 20 місце стало можливим завдяки тому, що до цього він виграв п'ять Золотих м'ячів, що дає додаткові бали.

Роналду — не єдиний, хто отримав 0 голосів. Не оцінили виступи також: Гаррі Кейна, Трента Александера-Арнольда, Дарвіна Нуньєса, Філа Фодена, Бернарду Сілви, Жоа Канселу, Йозуа Кімміха, Майка Меньяна, Крістофера Нкунку та Антоніо Рюдігера.

89 з 93 респондентів віддали свої голоси за Каріма Бензема, який вперше у своїй кар'єрі виграв Золотий м'яч.