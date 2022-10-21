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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 20 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 20 жовтня:

Тен Гаг визначився з покаранням для Кріштіану Роналду. Зіркового португальця було виключено з першої команди Манчестер Юнайтед.

З'явилася інформація, що українець Олександр Зінченко повернеться на поле до Чемпіонату світу. Про це заявив головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета.

З'явилася інформація, що Ла Ліга та Сегунда можуть бути призупинені з 28 жовтня. Все через новий закон, який дозволяє клубам одночасно брати участь у Суперлізі.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.



