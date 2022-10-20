Англія

Португальський нападник визнав, що погарячкував.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду висловися щодо ситуації, в якій він опинився через поведінку у грі проти Тоттенгема.

"Як я завжди робив протягом своєї кар'єри, я намагаюся жити та грати з повагою до своїх колег, суперників і тренерів. Це не змінилося. Я не змінився. Я та сама людина і той самий професіонал, яким був протягом останніх 20 років, граючи в елітний футбол, і повага завжди відігравала дуже важливу роль у моєму процесі прийняття рішень.

Я починав дуже молодим, для мене завжди були дуже важливі приклади старших і найдосвідченіших гравців. Тому в подальшому я завжди намагався сам подавати приклад для молоді, яка виросла в усіх командах, які я представляв. На жаль, це не завжди можливо, і іноді емоції беруть верх.

Зараз я просто відчуваю, що маю продовжувати наполегливо працювати в Каррінгтоні, підтримувати своїх товаришів по команді та бути готовим до всього в будь-якій грі. Піддатися тиску – не варіант. Ніколи такого не було. Це Манчестер Юнайтед, і ми повинні вистояти об’єднавшись. Скоро ми знову будемо разом. 💪🏽🙏🏽", — написав португалець у своєму Instagram-акаунті.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тен Гаг відсторонив Роналду від першої команди, а керівництво підтримало тренера.