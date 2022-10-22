Англія

Неочікувана заява нідерландського наставника.

Напередодні матчі між Манчестер Юнайтед і Челсі головний тренер "манкуніанців" Ерік тен Гаг відповів на питання про можливий трансфер нового форварда у січні 2023 року.

"Я розраховую на Кріштіану Роналду, тому зараз це не питання" — відповів 52-річний нідерландець, який нещодавно перевів зіркового португальця до дублю.

Також журналісти спитали фахівця, чи буде Роналду у команді до кінця сезону і чи хоче він того, аби Кріштіану залишався. Тен Гаг відповів лаконічно: "Так, на обидва питання".

Нагадаємо, також Роналду отримав значний штраф за витівку у матчі з Тоттенгемом.