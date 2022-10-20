Англія

Нідерландський тренер діє жорстко.

Ерік Тен Гаг вирішив не включати Кріштіану Роналду в заявку на гру проти Челсі через поведінку в поєдинку з Тоттенгемом.

Як повідомляє видання The Athletic, на цьому нідерландський тренер вирішив не зупинятися.

За інформацією джерела, Ерік Тен Гаг вирішив відсторонити португальського нападника від тренувань з першою командою.

Крім того, як стверджується iPaperSport, Манчестер Юнайтед готовий розглянути варіант із відходом Роналду на правах вільного агента вже у січні.

Це станеться у тому випадку, якщо Жорже Мендеш не зможе знайти португальцю новий клуб.

Нагадаємо, що раніше Бекхем обговорив з Роналду можливий перехід в Інтер Маямі в січні.