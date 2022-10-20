Англія

Португалець може пропустити матч против Челсі.

У 12-му турі АПЛ МЮ зустрічався з Тоттенгемом. Головний тренер МЮ Ерік тен Гаг вирішив залишити Роналду на лаві для запасних.

По ходу матчу Кріштіану був відправлений на розминку, однак нідерландський наставник команди так і не випустив його на поле. Це розлютило Кріштіану, через що демонстративно залишив лаву запасних та пішов у підтрибунне приміщення.

Як повідомляє журналіст Самуель Лакхерст, нідерландець визначився з покаранням для португальського форварда.

Очікується, що Кріштіану Роналду не потрапить у заявку на гру наступного туру АПЛ проти Челсі.

Нагадаємо, що раніше Бекхем обговорив з Роналду можливий перехід в Інтер Маямі в січні.