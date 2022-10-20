Англія

Нідерландський тренер має підтримку.

Ерік Тен Гаг вирішив не включати Кріштіану Роналду в заявку на гру проти Челсі через поведінку в поєдинку з Тоттенгемом, а потім стало відомо, що португальця взагалі відсторонили від першої команди.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, керівництво манкуніанського клубу повністю підтримує рішення головного тренера.

Зазначимо, що у поточному сезоні Кріштіану Роналду відіграв 12 поєдинків, в яких відзначився двома голами та результативною передачею.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готовий розглянути варіант із відходом Роналду на правах вільного агента вже у січні.