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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 27 жовтня.

Перша третина цьогорічного осіннього періоду вже позаду, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У четвер, 27 жовтня:

Дубля Гармаша не вистачило Динамо для перемоги над кіпрським АЕКом. Після нічиєї 3:3 "біло-сині" втратили шанси на вихід до весняної частини єврокубків.

Гол Піхальонка допоміг Дніпру-1 здобути перемогу над Аполлоном — 1:0. Команда Олександра Кучера, на відміну від киян, вдруге здолала кіпріотів і гарантувала собі путівку до євровесни.

Стала відома умова, за якої Ювентус звільнить Аллегрі. Для цього сеньйору Массіміліано треба зганбитися ще більше — не вийти до плей-оф Ліги Європи.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.