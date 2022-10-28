Англія

Хорват може повернутись в команду, в якій став зіркою світового масштабу.

Півзахисник Реала Лука Модріч може повернутися до Тоттенгема, за який виступав з 2008 по 2012 рік. Про це повідомляє El Nacional.

Як відомо, у 37-річного хорвата закінчується контракт з "вершковими" влітку 2023 року. За даними джерела, Лука відхилив дві пропозиції від клубів MLS та готовий розглянути повернення до Тоттенгема.

У нинішньому сезоні Модрич провів 14 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше ми писали, що Модрич завершить кар’єру в збірній Хорватії після ЧС-2022.