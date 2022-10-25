ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Майбутній мундіаль стане останнім для футболіста на міжнародній арені.

Півзахисник мадридського Реалу Лука Модрич заявив, що завершить міжнародну кар'єру в збірній Хорватії після майбутнього ЧС-2022. Про це повідомляє Madrid Xtra.

За словами 36-річного хорвата, майбутній мундіаль стане останнім у його кар'єрі.

Нагадаємо, Модрич виступає за збірну з 2006 року. Він є капітаном "клітчастих" та рекордсменом за кількістю матчів у футболці національної команди — 154 гри.

Найбільшим досягненням Луки у збірній є вихід у фінал ЧС-2018, в якому хорвати поступилися Франції.

У нинішньому сезоні Модрич провів 14 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав одну гольову передачу.