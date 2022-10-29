Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 14 туру АПЛ 29 жовтня 2022, 17:00.

У матчі чотирнадцятого туру АПЛ-2022/23 лондонський Челсі розгромно поступився Брайтону Роберто де Дзербі — 1:4. Для Грема Поттера це фіаско стало першим на чолі "синіх", а для колишнього наставника Шахтаря це перша перемога на тренерському мостику "чайок".

Відзначимо, що напередодні гри італієць запросив до тренувального центру Брайтона дітлахів із України.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Брайтон — Челсі у чотирнадцятому турі АПЛ-2022/23:



Брайтон - Челсі 4:1

Голи: Троссар, 5, Лофтус-Чік (АГ), 14, Чалоба (АГ), 42, Гросс, 90+2 — Гаверц, 48

Брайтон: Санчес — Марч, Вебстер, Данк, Еступіньян — Кайседо, МакКалістер, Гросс, Лаллана (Енкісо, 65), Мітома (Лемпті, 73)- Троссард.

Челсі: Кепа (Менді, 46) — Кукурелья (Чілвелл, 64), Сілва, Чалоба — Стерлінг (Обамеянг, 64), Галлагер (Зієш, 79), Ковачич, Лофтус-Чік, Пулішич (Броя, 79), Маунт — Гаверц

Попередження: Стерлінг, Ковачич, Енкісо.