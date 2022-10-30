Англія

Дивіться відео голів та найкращих моментів матчу 14 туру англійської Прем'єр-ліги 29 жовтня 2022, 17:00.

У поєдинку 14 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем у гостях здобув трудову перемогу над Борнмутом (3:2).

Господарі відкрили рахунок на 22 хвилині зусиллями Мура, який на старті другого тайму оформив дубль. Через сім хвилин Сесеньйон скоротив відставання в рахунку, а на 73 хвилині Девіс зрівняв цифри на табло. Перемогу команді Антоніо Конте приніс результативний удар Бентанкура на другій компенсованій хвилині.

До вашої уваги відео всіх голів матчу Борнмут — Тоттенгем у 14 турі англійської Прем'єр-ліги:

Борнмут — Тоттенгем 2:3

Голи: Мур, 22, 50 — Сесеньйон, 57, Девіс, 73, Бентанкур, 90+2.

Борнмут: Траверс — Земура, Мефам, Сенесі, Сміт — Кук, Лерма, Мур, Біллінг (Ентоні, 63), Таверньє (Фредерікс, 78) — Соланке (Стівенс, 85).

Тоттенгем: Льоріс — Девіс, Лангле, Санчес (Даєр, 57), Сесеньйон (Гіль, 84), Емерсон (Перішич, 63) — Хьойб'єрг, Біссума (Бентанкур, 57), Скіпп (Моура, 46) — Сон, Кейн.

Попередження: Сесеньйон, Сміт, Кук.