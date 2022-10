Головний тренер Евертона Френк Лемпард після нульової нічиєї з Фулгемом в АПЛ прокоментував гру українського захисника Віталія Миколенка.

"Я дуже задоволений тим, як грає Миколенко. Він тихий хлопець, і він, очевидно, багато чого досягне. Але те, як він став справжньою частиною нашої команди, вражає. Я знаю, що він може стати ще кращим", — сказав фахівець.

"I'm really pleased with Myko. He's a quiet lad and he's obviously got a lot going on, but the way he's become a real fixture in our team is impressive and I know he can get better."#FULEVE