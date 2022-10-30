Фахівець оцінив гру українця в останніх матчах.
Миколенко та Лемпард, Getty Images
30 жовтня 2022, 00:58
Головний тренер Евертона Френк Лемпард після нульової нічиєї з Фулгемом в АПЛ прокоментував гру українського захисника Віталія Миколенка.
"Я дуже задоволений тим, як грає Миколенко. Він тихий хлопець, і він, очевидно, багато чого досягне. Але те, як він став справжньою частиною нашої команди, вражає. Я знаю, що він може стати ще кращим", — сказав фахівець.
Миколенко користається довірою Лемпарда, адже виходив у стартовому складі в усіх 13 поєдинках чемпіонату Англії.
До слова, у матчі проти Фулгема Віталій став одним з найкращих футболістів на полі за версією порталу WhoScored.