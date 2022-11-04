Англія

Українця вже чекають у Лондоні.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський має перейти у Тоттенгем у січні 2023 року.

Лондонський клуб веде перемовини з Аталантою на суму близьку до 13 мільйонів євро за українського хавбека.

Як зазначає видання Il Giorno, Маліновський, ймовірно, буде грати плеймейкером, або як центральний півзахисник у схемі 3-5-2.

Нагадаємо, що "шпори" робили спробу підписати футболіста у літнє трансферне вікно, але в Аталанті відповіли рішучою відмовою.

Сам Руслан нещодавно заявив, що не має конфлікту з головним тренером, але на його позицію фахівцю потрібні інші футболісти.

На рахунку українця у сезоні-2022/23 11 матчів у Серії А, з яких лише чотири він розпочинав з перших хвилин. Він забив один гол та віддав один асист.