Англія

Лівому захиснику провели обстеження і виявили серйозну травму.

Захисник Челсі Бен Чілвелл пропустить чемпіонат світу через травму. Про це повідомляє офіційний сайт "аристократів".

Футболіст отримав пошкодження на останніх хвилинах матчу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (2:1).

Клуб провів обстеження та повідомив, що у гравця виявлено серйозну травму, через яку він пропустить ЧС-2022. Точний діагноз не повідомляється, але раніше в ЗМІ йшлося про розрив задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, що Англія в групі гратиме з Іраном, США і Вельсом. Детально про групу В, в якій виступатиме Англія, читайте в нашому матеріалі.