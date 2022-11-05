Захисник Челсі Бен Чілвелл пропустить чемпіонат світу через травму. Про це повідомляє офіційний сайт "аристократів".

Футболіст отримав пошкодження на останніх хвилинах матчу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (2:1).

Клуб провів обстеження та повідомив, що у гравця виявлено серйозну травму, через яку він пропустить ЧС-2022. Точний діагноз не повідомляється, але раніше в ЗМІ йшлося про розрив задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, що Англія в групі гратиме з Іраном, США і Вельсом. Детально про групу В, в якій виступатиме Англія, читайте в нашому матеріалі.