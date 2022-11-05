Лівому захиснику провели обстеження і виявили серйозну травму.
БЕН ЧІЛВЕЛЛ, GETTY IMAGES
05 листопада 2022, 14:54
Захисник Челсі Бен Чілвелл пропустить чемпіонат світу через травму. Про це повідомляє офіційний сайт "аристократів".
Футболіст отримав пошкодження на останніх хвилинах матчу Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (2:1).
Клуб провів обстеження та повідомив, що у гравця виявлено серйозну травму, через яку він пропустить ЧС-2022. Точний діагноз не повідомляється, але раніше в ЗМІ йшлося про розрив задньої поверхні стегна.
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