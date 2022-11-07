Англія

Керівництво готове відпустити португальця.

Манчестер Юнайтед розглядає різні варіанти посилення склади у майбутнє зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, керівництво клубу готове до відходу Кріштіану Роналду та бачить заміну для нього в Шупо-Мотінгу.

Цього сезону 33-річний камерунський форвард забив 10 голів і віддав три результативні передачі у 14 матчах за Баварію у всіх турнірах.

Роналду, своєю чергою, лише останнім часом зміг на постійній основі виходити в старті, але це, можливо, пов'язано з травмою Мартіаля.

Нагадаємо, що Баварія не хоче відпускати досвідченого гравця та хоче подовжити контракт з ним.