В тридцятму турі Англійської Прем'єр-Ліги Ньюкасл на своєму полі мінімально здолав Крістал Пелас (1:0).

Єдиний м'яч в матчі забив півзахісник "сорок" Мігель Альмірон, гол якого визнано найкращим у квітні.

A thing of pure beauty 😍



Miguel Almiron’s curling finish is @budfootball’s Goal of the Month for April#PLAwards | @NUFC pic.twitter.com/0EhQibaiW6