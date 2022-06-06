Англия

Угоду із 36-річним футболістом продовжено ще на один сезон.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із півзахисником Джеймсом Мілнером.

Нова угода з 36-річним англійцем розрахована ще на один сезон.

Раніше була інформація про те, що футболіст погодився на зниження зарплати, щоб підписати новий контракт із "червоними".

Нагадаємо, Мілнер виступає за Ліверпуль із 2015 року. На його рахунку 289 матчів, у яких він забив 26 голів.