Англія

"Каноніри" запропонували за українця велику суму.

Арсенал вже довгий час цікавиться вінгером донецького Шахтаря Михайлом Мудриком.

Як повідомляє журналіст Мірко Ді Натале, лондонський клуб зробив офіційну пропозицію по українському гравцеві.

Стверджується, що Арсенал готовий заплатити за Михайла Мудрика близько 60 мільйонів євро, але Шахтар роздумує над цією пропозицією.

Зазначимо, що вінгер провів 15 матчів у всіх турнірах у нинішній компанії, відзначившись вісьмома забитими м'ячами та сімома результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Арсенал визначився з альтернативою, якщо не вдасться підписати Мудрика.