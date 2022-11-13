Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу 16 туру чемпіонату Англії 13 листопада 2022, 18:30.

У рамках 16 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здобув непросту перемогу над Фулгемом.

Здавалося, що зустріч завершиться внічию, однак у компенсований до другого тайму час 18-річний вінгер Алехандро Гарначо забив свій перший гол в АПЛ за МЮ та приніс своїй команді перемогу з рахунком 2:1.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Фулгем — Манчестер Юнайтед в 16 турі АПЛ-2022/23:

Фулгем — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Джеймс, 61 — Еріксен, 14, Гарначо, 90+3



Фулгем: Лено — Декордова-Рід, Діоп, Рім, Робінсон — Керні (Онома, 90+1), Пальїнья — Вілсон (Джеймс, 59), Перейра, Вілліан — Вінісіус.



Манчестер Юнайтед: де Хеа — Маласія, Лінделеф, Мартінес, Шоу — Каземіро, Еріксен — Еланга (Мактоміней, 55), Фернандеш, Рашфорд — Марсьяль (Гарначо, 72).



Попередження: Декордова-Рід — Гарначо.