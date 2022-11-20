Англія

Молодий футболіст по-справжньому проявляє себе в останніх іграх.

Манчестер Юнайтед бажає продовжити контракт з 18-річним аргентинським віргером Алехандро Гарначо, повідомляє Фабріціо Романо.

Нинішній контракт Гарначо з "червоними дияволами" діє до літа 2023 року. Пропозиція від клубу щодо продовження угоди надійшла ще у червні. Перемовини між гравцем і клубом тривають. У клубі впевнені, що вдасться перепідписати нову угоду.

Раніше Ерік тен Хаг висловився щодо прогресу талановитого футболіста. Гарначо також нещодавно став наймолодшим іноземним автором голу Манчестер Юнайтед в єврокубках.