ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи A, у якому зіграють Катар та Еквадор.

Збірні Катару та Еквадору урочисто розпочнуть чемпіонат світу-2022 матчем на Аль-Байт.

Фелікс Санчес вирішив використати з перших хвилин найбільш потужну трійку нападників із наявних у нього — Аль-Хайдос –Алі – Афіф.

Густаво Альваро, у свою чергу, залучив Еступіньяна та Інкап'є до лінії захисту, тоді як у центрі поля відзначимо появу Кайседо, а в атаці — Валенсії, який нещодавно грав у складі Фенербахче проти київського Динамо в Лізі Європи УЄФА.

Катар: Аль-Шеєб — Мігел, Аль-Раві, Хоухі, Абделькарім Хассан, Ахмед — Будьяф, Хатім — Аль-Хайдос, Алі, Афіф.

Запасні: Юсеф Хассан, Баршам, Ваад, Сальман, Алаельдін, Асад, Мунтарі, Хідір, Мухаммад, Мунір, Аль-Хаджрі, Модібо, Аль-Хадрамі, Габер, Машаал.



Еквадор: Галіндес — Пресіадо, Торрес, Інкап’є, Еступіньян — Плата, Мендес, Кайседо, Ібарра — Валенсія, Естрада.

Запасні: Рамірес, Домінгес, Арболеда, Сіфуентес, Пачо, Арреага, Паласіос, Поросо, Груесо, Мена, Сармієнто, Франко, Пресьядо, Реаско, Родрігес.



Гра Катар — Еквадор почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.