Зірковий прогноз на ЧС-2022 від колишнього гравця Динамо Київ.
Напередодні матчу-відкриття ЧС-2022 Валерій Пригорницький зв’язався із колишнім македонським захисником київського «Динамо» Гораном Поповим у рамках рубрики «Зірковий прогноз», яка підготовлена разом із Parimatch Ukraine.
- Горане, чекаєте старту ЧС?
- Авжеж, подія непересічна, раз у чотири роки. Я уважно слідкую останні дні за новинами. І обов’язково буду дивитися матч-відкриття Катар – Еквадор.
- Ваш прогноз?
- Катар переможе 2:0.
- За кого вболіватиме на Мундіалі?
- За Сербію та Хорватію, близькі нам країни. Перш за все за збірну Сербію, де грає мій товариш Філіп Джуричич, з яким ми грали разом у «Херенвені». У сербів дуже потужний склад. Багато футболістів, які вигравали молодіжний чемпіонат світу і які вже ментально дуже сильні. Багато залежатиме від першого поєдинку з бразильцями. У сербів такий менталітет, що якщо добре розпочинають, то потім їх важко зупинити. Якщо обіграють бразильців, побачите, вони дуже далеко зайдуть.
- До фіналу?
- Це їм по силам. Я б дуже хотів бачити Сербію у фіналі.
- З ким?
- Аргентиною.
Валерій Пригорницький