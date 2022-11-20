ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на ЧС-2022 від колишнього гравця Динамо Київ.

Напередодні матчу-відкриття ЧС-2022 Валерій Пригорницький зв’язався із колишнім македонським захисником київського «Динамо» Гораном Поповим у рамках рубрики «Зірковий прогноз», яка підготовлена разом із Parimatch Ukraine.

- Горане, чекаєте старту ЧС?

- Авжеж, подія непересічна, раз у чотири роки. Я уважно слідкую останні дні за новинами. І обов’язково буду дивитися матч-відкриття Катар – Еквадор.

- Ваш прогноз?

- Катар переможе 2:0.

- За кого вболіватиме на Мундіалі?

- За Сербію та Хорватію, близькі нам країни. Перш за все за збірну Сербію, де грає мій товариш Філіп Джуричич, з яким ми грали разом у «Херенвені». У сербів дуже потужний склад. Багато футболістів, які вигравали молодіжний чемпіонат світу і які вже ментально дуже сильні. Багато залежатиме від першого поєдинку з бразильцями. У сербів такий менталітет, що якщо добре розпочинають, то потім їх важко зупинити. Якщо обіграють бразильців, побачите, вони дуже далеко зайдуть.

- До фіналу?

- Це їм по силам. Я б дуже хотів бачити Сербію у фіналі.

- З ким?

- Аргентиною.

Валерій Пригорницький