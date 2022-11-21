Англія

Джордан Пікфорд може переїхати до Лондона.

Голкіпер Евертона Джордан Пікфорд може перебратись в склад лондонського Челсі, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "аристократи" стежать за 28-річним голкіпером "ірисок", але поки не вступали з ними в перемовини з приводу трансферу.

Контракт Джордана з Евертоном закінчується влітку 2024 року. Його трансферна ціна - 28,00 млн €.

Нагадаємо, що Пікфорд є основним голкіпером збірної Англії, яка сьогодні розгромила Іран на чемпіонаті світу — 6:2.