ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Коментар головного тренера збірної Англії після стартової перемоги на ЧС-2022.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт висловився після старту на ЧС-2022. Нагадаємо, його команда здобула перемогу над Іраном — 6:2.

"Мені це трохи набридло. Звичайно, варто порадіти з того, що ми виграли з розгромним рахунком, грали так добре більшу частину часу. Ми виглядали підготовленими та хотіли бути саме такою командою, як сьогодні.

Гравці добре впоралися, попри велику кількість зупинок. Наші пресинг та переміщення були дійсно гарні. Мені варто було б порадіти, але ми не повинні пропускати два м'ячі на такому етапі матчу.

У матчі зі США нам потрібно бути на висоті. Ми добре розпочали турнір, але повинні додавати.

Пропущені голи – це наслідок рахунку та того, що було сумарно додано 24 хвилини. На такій дистанції важко зберігати повну концентрацію. І ми втрачаємо ефективність, коли гра йде неквапом", – заявив Саутгейт.

Раніше ми писали, що Решфорд забив третій найшвидший гол після виходу на заміну в історії чемпіонатів світу.