ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу
21 листопада 2022, 20:02
Нідерланди з надзусиллями здолали Сенегал
Колектив Луї ван Гала за блідої гри зумів набрати три очки у важкому протистоянні.
Сенегал — Нідерланди, Getty Images
21 листопада 2022, 20:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Сенегал — Нідерланди 0:2
Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+8
Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Сіссе, Діалло (Якобс, 62) — Н. Менді, І. Гує, Куяте (П. Гує, 74) — Діатта (Діатта, 74), Діа (Б. Дьєнг, 69), І. Сарр.
Нідерланди: Нопперт — Думфріс, де Лігт, ван Дейк, Аке, Блінд — Бергейс (Копмейнерс, 79), Гакпо (де Рон, 90+4), Ф. де Йонг — Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Классен, 78).
Попередження: Н. Менді, І. Гує — де Лігт.