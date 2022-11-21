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Сенегал — Нідерланди 0:2
Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+8

Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Сіссе, Діалло (Якобс, 62) — Н. Менді, І. Гує, Куяте (П. Гує, 74) — Діатта (Діатта, 74), Діа (Б. Дьєнг, 69), І. Сарр.

Нідерланди: Нопперт — Думфріс, де Лігт, ван Дейк, Аке, Блінд — Бергейс (Копмейнерс, 79), Гакпо (де Рон, 90+4), Ф. де Йонг — Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Классен, 78).

Попередження: Н. Менді, І. Гує — де Лігт.