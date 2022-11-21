ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нідерланди з надзусиллями здолали Сенегал

Колектив Луї ван Гала за блідої гри зумів набрати три очки у важкому протистоянні.

Сенегал — Нідерланди, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Сенегал — Нідерланди 0:2

Голи: Гакпо, 84, Классен, 90+8



Сенегал: Е. Менді — Сабалі, Кулібалі, Сіссе, Діалло (Якобс, 62) — Н. Менді, І. Гує, Куяте (П. Гує, 74) — Діатта (Діатта, 74), Діа (Б. Дьєнг, 69), І. Сарр.



Нідерланди: Нопперт — Думфріс, де Лігт, ван Дейк, Аке, Блінд — Бергейс (Копмейнерс, 79), Гакпо (де Рон, 90+4), Ф. де Йонг — Янссен (Депай, 62), Бергвейн (Классен, 78).



Попередження: Н. Менді, І. Гує — де Лігт.