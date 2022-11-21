Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату світу 21 листопада 2022, 15:00.
АНГЛІЯ — ІРАН, GETTY IMAGES
21 листопада 2022, 19:25
У другому матчі цьогорічного Мундіалю Англія розгромила Іран — 6:2. Дублем відзначився Сака, ще по голу забили Беллінгем, Стерлінг, Рашфорд, Гріліш. За іранську збірну відзначився Таремі.
Огляд матчу:
Англія — Іран 6:2
Голи: Беллінгем, 35, Сака, 43, 62, Стерлінг, 45+1, Рашфорд, 71, Гріліш, 90 — Таремі, 65, 90+13 (пен.)
Англія: Пікфорд — Тріпп’єр, Стоунз, Магвайр (Даєр, 68), Шоу — Райс, Беллінгем — Сака (Рашфорд, 70), Маунт (Фоден, 71), Стерлінг (Гріліш, 70) — Кейн (Вілсон, 75).
Іран: Бейраванд (Хоссейн Хоссейні, 19) — Пураліганджі, Чешмі (Канаані, 46), Маджид Хоссейні — Мохаррамі, Нуроллахі (Азмун, 78), Карімі (Езатолагі, 46), Хаджсафі, Мохаммаді (Торабі, 63) — Джаханбакш (Голізадех, 46), Таремі.
Попередження: Джаханбахш, Пураліганджі,