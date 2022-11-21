ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда "Трьох львов" зіграла 70 поєдинок.

Збірна Англії у першому турі групового етапу чемпіонату світу у Катарі переграла збірну Ірана з рахунком 6:2.

Після цього поєдинку команда Гарета Саутгейта вийшла у топ-5 за зіграними матчами на мундіалях.

Це був їх 70 матч у рамках чемпіонатів світу. Більше провели тільки Аргентина (81), Італія (83), Німеччина (109) та Бразилія (109).

При 30 перемогах, Англія ще 21 раз зіграла внічию та програла 19 поєдинків на цьому турнірі. Додамо, що англійці один раз вигравали мундіаль — у 1966 році.

Відео голів та огляд матчу між Англією та Іраном можна дивитися на Football.ua.