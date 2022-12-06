Англія

Лондонці хочуть підписати португальського форварда.

Кріштіану Роналду після скандального відходу з Манчестер Юнайтед знаходиться в пошуку нового клубу.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, на португальського нападника претендує представник АПЛ — лондонський Арсенал.

"Каноніри" спробують домовитись з Роналду, який наразі має пропозиції з Саудівської Аравії та США.

Стверджується, що футболіст буде приймати рішення щодо свого майбутнього після чемпіонату світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду переходить до Аль-Насру та стане найбільш високооплачуваним спортсменом світу.