Лондонці хочуть підписати португальського форварда.
Кріштіану Роналду. Getty Images
06 грудня 2022, 19:29
Кріштіану Роналду після скандального відходу з Манчестер Юнайтед знаходиться в пошуку нового клубу.
Як повідомляє журналіст Руді Галетті, на португальського нападника претендує представник АПЛ — лондонський Арсенал.
"Каноніри" спробують домовитись з Роналду, який наразі має пропозиції з Саудівської Аравії та США.
Стверджується, що футболіст буде приймати рішення щодо свого майбутнього після чемпіонату світу.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Роналду переходить до Аль-Насру та стане найбільш високооплачуваним спортсменом світу.