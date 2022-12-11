ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Компанія adidas представила м'яч, який буде використаний у півфіналі та фіналі чемпіонату світу у Катарі.

ФІФА на своєму офіційному сайті представила м'яч від компанії adidas, який буде використаний у півфіналах та фіналі чемпіонату світу у Катарі.

Новий м'яч отримав назву Al Hilm, що у перекладі означає "мрія". Він походить від офіційного м'яча, який досі використовувався у Катарі.

Основний колір — золотий, а трикутні візерунки надихнуті пустелями регіону, що оточує місто Доха, кольором трофея ЧС-2022 та прапором Катару.

Півфінальні матчі турніру відбудуться 13 та 14 грудня. Першу путівку у фінал розіграють збірні Аргентини та Хорватії, другу – Франції та Марокко.