Німеччина

Хорватський фахівець поділився своїми думками про талановитого захисника Йошко Гвардіола.

Головний тренер донецького Шахтаря Ігор Йовічевіч прокоментував потенційне майбутнє для захисника Лейпцига та збірної Хорватії Йошко Гвардіола.

"Йошко у 16 років вже грав у другому дивізіоні Хорватії. Навантаження було дуже велике, але він із ним справлявся. Ми швидко зрозуміли, що він буде топовим центральним захисником.

Він мав характер, що не відповідає його віку. Він нагадує мені Серхіо Рамоса. Якщо він зазнає невдачі, він підводиться, як ні в чому не бувало.

Я тренер, який робить ставку на молодь. Якщо ви бачите гравця з таким потенціалом, як у нього, ви повинні померти разом із ним… навіть якщо ціна полягатиме в тому, що вас викинуть. На щастя, час довів мою правоту. У мене чудові стосунки з Йошко, і кожного разу, коли я бачу, як він грає, я відчуваю гордість.

Якби все залежало від мене, я хотів би його трансфер в Реал. Навіть не хочу нічого іншого чути. Мене дивує, що Реал не підписав його 2-3 роки тому. Хоча я розумію, що в Мадриді чекали, поки він подорослішає. Думаю, що за нього можна просити 100 мільйонів євро та зробити найдорожчим захисником", - наводить слова Йовічевіча Marca.

Раніше агент, який представляє інтереси Гвардіола, висловився про майбутнє свого клієнта.