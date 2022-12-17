Англія

Футболіст залишиться у Баєрі.

Каллум Гадсон-Одої не покине Баєр у найближче трансферне. Про це заявляють у керівництві клубу.

"Ми припускали, що Каллум залишиться, але тепер у нас є у цьому впевненість: він залишиться до кінця сезону. Ми дуже щасливі, він наш ключовий гравець" — передає слова спортивного директора "фармацевтів" Саймона Рольфса авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

Відзначимо, що Гадсон-Одої перебрався до клуба з Леверкузена цього літа, підписавши орендну угоду на рік. Права на 22-річного англійця належать Челсі.

В активі Каллума 15 матчів, 1 гол і одна гольова передача у футболці Баєра.

Нагадаємо, між Баєром та Челсі може статися ще одна угода.