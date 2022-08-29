У понеділок англієць пройде медогляд.
Каллум Гадсон Одої, Getty Images
29 серпня 2022, 14:43
Леверкузенський Баєр домовився з лондонським Челсі щодо річної оренди англійського вінгера Каллума Гадсона-Одої.
У другій половині дня понеділка, 29 серпня, 21-річний футболіст вилетить до Німеччини, аби пройти медобстеження та завершити перехід, повідомляє відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо.
Також журналіст зазначає, що фармацевти не матимуть права викупу Каллуму.
Зазначимо, що у сезоні-2021/2022 Гадсон-Одої провів у складі "синіх" 28 матчів, забив 3 м'ячі та віддав 6 асистів.
Нагадаємо, українець Михайло Мудрик не перейде до Баєра.