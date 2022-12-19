Англія

Хавбек Барселони дуже потрібен манчестерському клубу.

Манчестер Юнайтед все ще має намір підписати півзахисника Барселони Френкі де Йонга, повідомляє

Manchester Evening News.

За інформацією джерела, головний тренер манчестерської команди Ерік тен Хаг висловлює впевненість, що його земляк зможе додати креативу середній лінії "червоних дияволів".

Влітку манкуніанці вже намагалися підписати Де Йонга, але сам гравець вирішив залишитись в Барселоні.

Нагадаємо, що раніше центральний півзахисник каталонської Барселони Френкі де Йонг висловився про своє майбутнє.