Україна

Португалець не відмовився б стати головним тренером нашої збірної.

Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека вважає, що міг би очолити збірну України.

"Я не думаю, що зможу найближчим часом очолити Португалію. Я щасливий у Ліллі, і хочу продовжити цей проєкт. Бути тренером збірної справді складно. Це інша робота.

Я не думаю, що зараз саме час думати про це. Але якби думав про це, я одного дня став би тренером збірної України", – наводить слова Фонсеки Lepetitlillois з посиланням на La Voix des Sports.

Раніше повідомлялось, що ФІФА та УЄФА попередили УАФ про можливе виключення з міжнародних організацій.