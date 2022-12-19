ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Андрій Пятов привітав Лео з чемпіонством.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував перемогу Аргентини на чемпіонаті світу.

"Здається, емоції після вчорашнього фіналу чемпіонату світу трохи вщухли. Але розмови ще будуть довго і багато. Про суддівство, фаворитів, що вилітають першими, "незаангажованість" та мрію, яка здійснилася в одного хлопця.

Мессі. Заслужено. Феєрично. Достойно. Це був довгий шлях. І я дуже радий за Ліонеля, що прийшов до бажаного та логічного свого результату.

Але хотів би сказати не лише про Короля футболу (зараз ніхто не стане сперечатися, що цей титул належить саме йому), а про всю збірну Аргентини. Звання чемпіона світу отримує команда. Не одна людина.

Це історія про колективну роботу, підтримку, складення всіх зірок правильним чином. Хтось скаже, що без Мессі перемоги б не було. А я скажу, що й без сильної команди за плечима Мессі не тримав би кубок.

Тому щиро вітаю переможців. Це була гарна історія", — написав Пятов в Інстаграмі.

Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті обіграла Францію.