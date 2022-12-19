Підсумки ЧС-2022 від захисника збірної Аргентини.
НІКОЛАС ТАЛЬЯФІКО, GETTY IMAGES
19 грудня 2022, 19:51
Захисник збірної Аргентини Ніколас Тальяфіко прокоментував перемогу своєї національної команди на чемпіонаті світу в Катарі.
"Якщо не страждати, то не варто виходити на поле. У фіналі нам довелося трохи потерпіти.
Перший тайм був дуже хорошим. У другому у нас були свої помилки, але ми знали, як їх виправити. Ми аргентинці, ми завжди можемо рухатися вперед.
Я присвячую цю перемогу всім аргентинцям і всім людям, які підтримували нас.
Лео Мессі неймовірно провів цей чемпіонат світу. Цей момент є унікальним.
Матч з Мексикою став відправною точкою. Ляпас від Саудівської Аравії на початку турніру змусив нас зрозуміти, що всі наступні матчі будуть фіналами", — сказав Тальяфіко.
Нагадаємо, у фіналі ЧС-2022 збірна Аргентини у серії післяматчевих пенальті обіграла Францію.