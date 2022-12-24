Англія

Авторитетний журналіст спростував інформацію, яка з'явилася напередодні.

Днями з'явилася інформація, що Ньюкаслу запропонували Мемфіса Депая, а згодом і сам клуб зробив пропозицію з приводу трансферу 28-річного форварда. Втім, принаймні другу з цих чуток спростував відомий журналіст Фабріціо Романо.

"Ньюкасл не працює над підписанням Мемфіса Депая. Ніяких перемовин зі стороною гравця або з Барселоною не ведеться.

Майбутнє Мемфіса буде вирішено у січні, поки немає нічого конкретного чи просунутого — він зосереджений на Барсі" — підсумував інсайдер у своєму Твіттері.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Депаєм цікавиться Галатасарай.

У нинішньому сезоні у Мемфіса скрутна статистика на клубному рівні — 1 гол у трьох матчах. На Мундіалі у складі збірної Нідерландів атакувальний футболіст відзначився одного разу у п'яти поєдинках.