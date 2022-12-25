Англія

Коуч МЮ знову згадав про скандального португальця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про ситуацію Кріштіану Роналду, з яким було розірвано контракт після скандального інтерв'ю.

"Для мене це минуле, а я хочу крокувати в майбутнє. Ми хочемо нового майбутнього для Манчестер Юнайтед, а Кріштіану не хотів бути його частиною. Рухаємось далі.

Можливо, він не мав поваги до клубу. Але я не звертаю на це уваги. Не хочу витрачати енергію, це минуле.

Ще раз він зробив те, що зробив. Ми рухаємося вперед і готуємось, у нас попереду матчі. Хочемо досягти успіху в сезоні, тому зосереджуємось на цьому", — сказав голландський тренер.

Раніше повідомлялося про те, що саудівський Аль-Наср нібито став єдиним клубом, який запропонував контракт Роналду.